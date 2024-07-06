Hamdan: Tel Aviv'den ateşkesle ilgili yanıt bekliyoruz

Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan Cuma günü "France Presse" haber ajansına verdiği röportajda, işgalcilerin önümüzdeki 24 saat içinde Hamas'ın ateşkesi kabul etmek için önerdiği şartlara yanıt vermesini beklediğini söyledi.

Rusiya Al-Yaum’a göre, Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Hamas'ın ateşkes için sabit ilkelerini açıkladığını, bugün ve yarın (Cumartesi) Siyonistlerden yanıt almayı beklediklerini, olumlu yanıt almaları halinde anlaşmanın detaylarının görüşülmesi ihtimalinin bulunduğunu vurgulad.



Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Fransız dergisine verdiği röportajda, bu hareketin Gazze'deki askeri kanadının iyi durumda olduğunu ve işgalcilere karşı mücadeleyi sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.



Daha önce Hemdan, Al Arabi tv kanalına verdiği röportajda arabulucu ülkelerin rolünün sadece düşünce ve fikirleri sunmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda üzerinde mutabakata varılan hususların garanti altına alınmasını da içerdiğini söylemişti.

Leyla Ferahani