Ayetullah Hamanei yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 14.dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak, İran'ın 9'uncu cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesut Pezeşkiyan'ı kabul etti.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, oyların çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçilem Pezeşkiyan'a tebriğini yineleyerek, ikinci tur seçimlere katılımın artmasından duyduğu memnuniyeti dilegetirdi.

İslam Devrimi Lideri Pezeşkiyan'ın halkın ve ülkenin birçok kapasitesini kullanarak ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atmasını temenni etti.

Ayetullah Hamanei yeni seçilen cumhurbaşkanına başarılar dilerken kendisine tavsiyelerde bulundu.