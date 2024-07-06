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6 Tem 2024 15:28

Katar Emiri, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Katar Emiri, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Mesut Pezeşkiyan'ı 14. İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ndeki başarısından dolayı tebrik etti.

El-Cezire'nin aktardığına göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Mesut Pezeşkiyan'a İran cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuveyt, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Rusya ve Irak'ın da bulunduğu birçok ülkenin lideri bugün Mesut Pezeşkiyan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre Mesut Pezeşkiyan oy çokluğuyla İran cumhurbaşkanı seçildi.

News ID 1918331

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