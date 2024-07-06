Katar Emiri, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

El-Cezire'nin aktardığına göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Mesut Pezeşkiyan'a İran cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuveyt, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Rusya ve Irak'ın da bulunduğu birçok ülkenin lideri bugün Mesut Pezeşkiyan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre Mesut Pezeşkiyan oy çokluğuyla İran cumhurbaşkanı seçildi.