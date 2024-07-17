İranlı ünlü ressamın şaheseri ülkenin ulusal mirası listesinde yer aldı

İranlı Minyatür Ustası Mahmud Ferşçiyan'ın Aşura vakıası hakkında var olan en meşhur görsel sanat eseri olarak bilinen “Aşura Akşamı” adlı eseri İran’ın taşınabilir kültürel mirası listesinde yer aldı.

1976 yılında yapılmış olan “Aşur Akşamı” tablosunda ana motif, binicisi olmadan dönen atının etrafında ağlayan Hüseyin ibn Ali'nin ailesinin üzüntüsü ve kederidir.

Üstad Ferşçiyan bu eserine en değerli eseri olarak görmektedir. Bu tablo Unesco’nun kabul ettiği sanat eserlerinden biridir.

“Aşura Akşamı” tablosu defalarca yerli ve yabancı sanatçıların övgü ve ilgisini üzerine çekmiştir.

Bu eser zengin sanatsal yönü ve derinliğinin yanında Aşura’nın kattığı anlamından dolayı Ehl-I Beyt dostlarının yanında çok saygı duyulan ve ilham veren bir eserdir.

Mahmud Ferşçiyan kimdir?

İran'ın son yüzyilda yetiştirdiği en büyük Minyatür üstatlarından Üstad Mahmud Ferşçiyan H.Ş.1308 / M.1930 yılında İsfahan'da sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çin'de, Türkiye'de ve Orta Doğu ülkelerinde eserleri müzelerde sergilenmiştir.