İnkılap Meydanı yeni resimle süslendi

Tahran'daki İnkılap Meydanı Muahrrem Ayı münasebeti ile yeni resimle süslendi.

Resimde "Hür insanlar Hüseyin'in çadırındadır"cümlesi dikkat çekti.

Hiç kuşkusuz İslam tarihinin en önemli olaylarından biri, 1400 yıldan sonra hala ebedi bir destan olarak kabul edilen Kerbela olayıdır.

İmam Hüseyin (a.s) ve yârenlerini anmak ve yaşanan acı ve musibetleri hatırda tutup gerekli dersler çıkarmak için başta Tasua ve Aşura günü olmak üzere Muharrem ayı boyunca dünya genelinde matem ve yas merasimleri düzenlemektedir.