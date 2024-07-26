Çin Pezeşkiyan'ın yemin törenine üst düzey bir heyet gönderecek

Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, İran-Çin Dostluk Derneği Başkanı ve İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi ile bir araya geldi.

Görüşmede Peiwu, Çin'in İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine üst düzey bir heyet göndereceğini açıkladı.

Çin'den İran'a özel mektup

Çin Büyükelçisi, bu heyetin Çin hükümetinden önemli bir mektubu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunacağını belirtti.

Aladdin Burucerdi de, İran'ın Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğine ve Doğuya Bakış' stratejisine dikkati çekerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine olumlu baktığını vurguladı.

Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak

Yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da İran Meclisi'nde yapılacak.

Pezeşkiyan 5 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.