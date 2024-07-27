  1. İran
27 Tem 2024 10:07

Pezeşkiyan’ın göreve başlama töreni yarın yapılacak

Pezeşkiyan’ın göreve başlama töreni yarın yapılacak

İran'da yeni seçilen cumhurbaşkanın görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla yarın (28 Temmuz) yapılacak.

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla yarın Tahran’nın İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşecek.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanının görevi devralma töreni, ülke saati ile 10.00'da İran TV kanalları ve "KHAMENEI.IR" ve "Leader.ir" web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

İran'da geçtiğimiz 5 Temmuz’da yapılan 14. cumhurbaşkanlığı seçiminde Mesut Pezeşkiyan cumhurbaşkanı seçilmişti.

News ID 1918808

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