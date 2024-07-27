Pezeşkiyan'ın yemin törenine 300'ü aşkın yabancı konuk katılacak

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Hüccetül-İslam Alirıza Selimi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninin Salı günü (30 Temmuz) gerçekleştirileceğini duyurdu.

Selimi yemin törenine ülkenin üst düzey yetkililerinin yanı sıra 80'den fazla heyet ve 300'den fazla yabancı konuk da hazır bulunacağını aktardı.

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla yarın Tahran’nın İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşecek.