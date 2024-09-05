İran'dan BM'ye ''Ukrayna'' mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, yazdığı mektupta, Tahran'ın Ukrayna savaşında rolü olduğunu iddia eden ABD, İngiltere ve Fransa'nın asılsız iddialarını reddetti.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

''İran İslam Cumhuriyeti, bu suçlamaları siyasi çıkarlarını güvence altına almaya çalışan BMGK'nin üç daimi üyesinin dar görüşlü siyasi planlarının bir yansıması olarak değerlendirmektedir. Söz konusu ülkelerin geçmişteki performansı da oldukça nettir.

Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olan ve gelişmiş silahlar sağlayarak çatışmanın tırmanmasına önemli ölçüde katkıda bulunan üç ülkenin, İran hakkında bu denli temelsiz iddialarda bulunmaları çok gülünçtür. ABD ve müttefikleri, Batı yapımı silahların Ukrayna'daki savaşı uzattığı ve sivillere ve sivil altyapıya zarar verdiği gerçeği gizleyemez.'' ifadelerine yer verildi.

İrevani'nin mektubunda, ''İran’ın uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak silah satışı, ihracatı veya transferine karıştığı yönündeki tüm iddialar tamamen temelsizdir ve kategorik olarak reddedilmektedir. İran, uluslararası insani hukuka uyma konusundaki güçlü kararlılığını bir kez daha vurguluyor.” denildi.

Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.