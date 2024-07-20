İran bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için işbirliğine hazır

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, "Barış ve güvenliğin korunmasında Birleşmiş Milletler'in bölgesel ve alt bölgesel örgütlerle işbirliği: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün terör tehditleriyle mücadelede rolü" toplantıda bir konuşma yaptı.

İrevani'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Daha karmaşık küresel ortamda, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde koordineli bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor bu nedenle Birleşmiş Milletler ile bölgesel kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi her zamankinden daha önemli.

-İran İslam Cumhuriyeti, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Şangay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi ve bu örgütler ile Birleşmiş Milletler arasındaki yapıcı işbirliğinin desteklenmesindeki rollerine değer vermektedir.

-3-4 Temmuz 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenen 24. ŞİÖ Zirvesi'ne aktif olarak katılan İran İslam Cumhuriyeti'nin, Şangay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler arasında etkin ve güçlendirilmiş iş birliğinin sağlanması açısından büyük önem veriyor.

-Uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer ulusötesi organize suçlar İran için önemli endişe kaynağıdır. Çok taraflı yapısı olan ŞİÖ bu konuda yardımcı olabilir.

-Afganistan'daki zorluklar göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler ile Şangay İşbirliği Örgütü arasında güçlendirilmiş işbirliğinin Afganistan'da istikrar ve kalkınmayı güçlendirme konusunda önemli bir katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler ve ŞİÖ güvenlik, ekonomik kalkınma, insani yardım, siyasi destek ve bölgesel entegrasyon konularında birlikte çalışarak daha istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan için katkıda bulunabilir.

İran, sorunları çözmek ve bölgede barış ve güvenliği teşvik etmek için Şangay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde diyalog ve işbirliğine tam olarak katılmaya hazırdır.