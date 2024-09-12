İran’dan İngiltere’nin çifte yaklaşımına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımd, İngiltere'nin İran'a karşı ikili yaklaşımına ve bu ülkenin Ukrayna'daki savaşın bir tarafına destek vermesine tepki göstererek, “İngiltere Savunma Bakanı: Bu yılın sonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla silah verilecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İran Maslahatgüzarı Rusya'ya füze gönderme raporu nedeniyle çağırdık. (İran'ın resmi olarak yalanladığı bir rapor.)” ifadesini kullandı.

Kenani'nin paylaşımında ayrıca “Nerede savaş varsa ABD ve İngiltere doğrudan ve dolaylı olarak işin içinde. Kargaşayı körükleyenler!” denildi.