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10 Eyl 2024 21:55

İran, BAE'yi yendi

İran, BAE'yi yendi

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu ikinci maçında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile karşılaştı.

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu ikinci maçında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile karşılaştı.

Bu akşam BAE'nin Al Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan maçta İran, rakibi BAE'yi 1-0 mağlup etti. İran'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Mehdi Kaidi attı.

İran, A Grubu'ndaki birinci maçında Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

News ID 1920020

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