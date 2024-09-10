İran Milli Futbol Takımı, BAE ile karşılaşacak

İran Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turundaki ikinci maçında bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile karşılaşacak.
BAE'nin Al Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanacak mücadele, İran saati ile 19.30'da başlayacak.
İran, A Grubu'ndaki birinci maçında Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etmişti.
A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.
Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
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