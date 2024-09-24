İran-Özbekistan maçının hakemi belli oldu

İran Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turu kapsamında 10 Ekim Perşembe günü Taşkent'te Özbekistan ile mücadele edecek.
Bu maç yerel saatle 19.00'da (Tahran saati ile 17.30) Bunyodkor Stadyumu'nda yapılacak.
A Grubunda yer alan İran'ın Özbekistan ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturalya Futbol Federasyonu'ndan Sean Evans yönetecek.
A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.
Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
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