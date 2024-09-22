Irakçi New York ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, "Bugün Kuveyt, Bahreyn ve Küba Dışişleri Bakanlarıyla doğal olarak bölgesel konularının yanı sıra bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını, Gazze’yi, Siyonist rejimin işlediği suçları ve cinayetlerinin durdurulması gerektiğini görüştük" dedi.

New York ziyaretinin ilk gününü değerlendiren Bakan Irakçi "Ayrıca BM Genel Sekreteri'nin Gazze'ye insani yardımdan sorumlu temsilcisi, Uluslararası Kızılay Komitesi Başkanı ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye işlerinden sorumlu temsilcisiyle başta Suriye ve Gazze olmak üzere uluslararası alanda üç önemli toplantı gerçekleştirdik" ifadesinde bulundu.

Gazze’deki insani durumun kötü olduğunu kaydeden Bakan Irakçi "En kötüsü insani yardım ulaştırma yollarının tamamen kapalı olmasıdır. İsrail Gazze’yi cehenneme dönüştürmüş ve uluslararası toplumun ve Güvenlik Konseyi'nin (BM) bu duruma el atması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Irakçi ilginç olan noktanın toplantılardaki herkesin İsrail'in yarattığı bu cehenneme rağmen, hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kabul etmesi ve atekeşi engelleyen temel faktör ABD ve Batılı ülkelerinin sağladığı destek olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 79'uncu BM Genel Kurul Oturumuna katılmak üzere 20 Eylül'de New York'a gitmişti.