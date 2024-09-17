UAEA Başkanı Grossi İran'a gelecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi dün gece sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görümesine değinerek, " İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile ilişkilerimizi sürdürmenin önemi konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

Grossi, "Önemli teknik ve siyasi toplantılar yapmak üzere yakında Tahran'a gideceğim." dedi.

Grossi, ayrıca İran cumhurbaşkanıyla iletişim kurmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, dün Viyan'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelerek, teknik konuları ve Batı'nın İran karşıtı tekrarlanan iddiaları görüşmüştü.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti.