İran ve Irak dışişleri bakanları ‘Lübnan’ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Irak Dışişleri Bakaı Fuad Hüseyin arasında New York’ta görüşme gerçekleştirildi.

Irak ve İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile beraberindeki heyetin geçtiğimiz günlerde Bağdat'a yaptığı ziyaretin önemine değindiler.

Bu görüşmede ayrıca başta Lübnan olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınarak, bu gelişmelerin tehlikesine, bölgesel ve uluslararası sonuçlarına dikkat çekildi.

Irak ve İran dışişleri bakanları, bu gelişmelerin doğrudan güvenlik etkilerinin yanı sıra, yıkıcı insani ve ekonomik sonuçlarının da uluslararası güvenlik ve barışı tehdit ettiğini vurguladı.

Silahlı çatışma ve saldırılarla mücadelede uluslararası uzmanlaşmış mekanizmaların yetersizliğine ve işaret eden İran ve Irak dışişleri bakanları, Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesine vurgu yaptılar.