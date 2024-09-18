UAEA Başkanı Grossi İran standını ziyaret etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, ülkenin nükleer başaılarını tanıtmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68. Genel Konferansı sırasında bir stand kurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, bugün İran standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Grossi, İran nükleer endüstrinin çeşitli sektörlerinde kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. UAEA Başkanı Grossi'ye bu ziyarette İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi eşlik etti.

Muhammed İslami, 16 Eylül'de UAEA Genel Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni Tahran hükümetinin nükleere ilişkin uluslararası zeminde profesyonel işbirliğine hazır olduğunu söylemişti.