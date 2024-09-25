İran, BRICS üyeleriyle işbirliğini güçlendirmekten yana

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, BRICS ülkelerinin enerji bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Enerji Bakanı Aliabadi Moskova’da basına yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarının toplantısının önemine değinerek, “BRICS çok önemli bir kurumdur ve ekonomik de dahil olmak üzere çeşitli açılardan özel değer ve öneme sahiptir” dedi.

Bu zirvenin enerji alanında önemine dikkat çeken Aliabadi, “BRICS’in bazı üyelerinin dünyadaki büyük enerji üreticileri ve başka bir kısmının enerji tüketicileri olduğuna göre bu zirvenin önemi iki katına çıkyor” ifadesini kullandı.

Aliabadi, “İran'ın kuzeyden Rusya, Çin, güneyden ise Suudi Arabistan ve BAE ile iletişim içinde olması, BRICS üyelerinin İran ile enerji konusunda işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için ayrıcalıklı bir fırsat sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Bu zirvenin BRICS üyeleri arasında kapsamlı ve faydalı işbirliğinin yaratılması için iyi bir fırsat sunduğunu belirten Aliabadi, “İran bu zirvede endüstriyel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunacak” dedi.

İran-Rusya işbirliği hakkında Aliabadi, “İran ve Rusya teknoloji alanında iyi durumda ve İran'ın enerji üretimi alanında çok iyi kapasitelere sahip olduğu için Rusya ve diğer BRICS üyeleriyle bu alanda işbirliğini geliştirmeye hazırız” açıklamasında bulundu.