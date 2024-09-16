BRICS bışişleri bakanları New York'ta toplanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel Kurulu sırasında BRICS dışişleri bakanları toplantısı yapılacağını bildirdi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Lavrov’un ABD'nin New York kentinde açılışı yapılan BM Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumunda 28 Eylül 2024 tarihinde konuşma yapacağıni ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini duyurmuştu.

Zaharova, Lavrov’un, Genel Kurul kapsamında BRICS ve G20 toplantıları dahil bazı etkinliklere de katılacağını söylemişti.