  1. Ekonomi
26 Eyl 2024 13:30

İran ve Katar ekonomi bakanları görüştü

İran ve Katar ekonomi bakanları görüştü

İran ve Katar ekonomi bakanları Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Yıllık Toplantısı sırasında bir araya geldi.

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Yıllık Toplantısı sırasında Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti bu görüşmede, İran'ın başta mali konular olmak üzere çeşitli alanlarda değerli deneyimlere sahip olduğunu belirterek, "Katar bizim için stratejik bir ortaktır ve iki ülke dışişleri bakanları arasındaki görüşmede karşılıklı kapasitelerin kullanımını kolaylaştıracak anlaşmalar yapılmasını temenni ediyoruz" dedi.

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere Özbekistan'a gitmiş.

News ID 1920449

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