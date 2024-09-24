İran Enerji Bakanı Rusya'ya gidecek

BRICS olarak bilinen gelişmekte olan dünya ekonomileri grubunun enerji bakanları toplantısı Rusya Enerji Haftası ile eş zamanlı olarak 26 Eylül Perşembe günü Moskova’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, BRICS ülkelerinin enerji bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya’ya gidecek.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.



Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.