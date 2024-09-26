İran Ekonomi Bakanı'nın Özbekistan temasları sürüyor

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu 9. Yıllık Toplantısı sırasında İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti, Özbekistan Ekonomi Bakanı Jamshid Kuchkarov ile görüştü.

Görüşmede önceki hükümette yapılan anlaşmalar, iki ülke arasındaki bankacılık- parasal sorunlarının çözümü, iki ülke arasında transit ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin bir milyar dolara kadar artırılması konuları ele alındı.

Jamshid Kuchkarov, Özbekistan ev sahipliğinde düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankası Toplantısı'nın amacının bu ülkenin kültürünü dünya toplumuna tanıtmak olduğunu belirtti.

Özbekistan Ekonomi Bakanı Kuchkarov ayrıca Özbekistan’ın yaklaşımının İran’la ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.