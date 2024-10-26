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26 Eki 2024 18:45

Cezayir, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Cezayir, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Cezayir hükümeti, Siyonist İsrail'in İran'a saldırısını şiddetle kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in İran'a saldırısını şiddetle kınadı ve Tahran ile dayanışma mesajı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu saldırının İran'ın ulusal egemenliği, BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, ''Bu işgalci rejim bölgeyi sonsuz bir istikrarsızlığa sürüklemiştir.'' denildi.

Siyonist rejimin saldırılarını ve Ortadoğu'nun birçok noktasındaki gerilimi durdurma konusunda uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Siyonist İsrail ordusu, İran'da bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran Hava Savunma Kuvvetleri de, işgal rejiminin Tahran, Huzistan ve İlam'daki askeri tesislere yönelik saldırılarının başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü açıkladı.

News ID 1921277

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