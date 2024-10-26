IKBY: İran’ı hedef alan hava saldırısını kınıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah İran’ın hedef alan hava saldırısını kınıyoruz. Tüm taraflardan, olayların daha da karmaşık hale gelmesini ve gerginliğin artmasını önlemek için itidali davranmalarını ve ellerinden gelen çabayı göstermelerini talep ediyoruz.

Çatışmaların ve gerginliğin artması, bölgenin tüm istikrarını tehdit etmektedir" ifadelerine yer verildi.