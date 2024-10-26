Mısır'dan İsrail'in saldırısına tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan eylemleri kınadığını, bölgeyi ve dünyayı tehdit eden eylermlerden şiddetle uyarıda bulununduğunu bildirdi.

İran Hava Savunma Karargahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini ve hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.