İslami Cihad Hareketi'nden İran'a yönelik saldırıya tepki

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Hareketten yapılan açıklamada, saldırının ABD'nin koruması ve ortaklığıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yazılı açıklamada, ''Bugün şafak vakti İran İslam Cumhuriyeti'ni hedef alan siyonist saldırıyı şiddetle kınıyor, milletimizin ve bölgemizin halklarına yönelik açık bir saldırı, tüm Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak görüyoruz.

Bu saldırı, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki suç örgütünün, uluslararası sessizlikten ve Batı'nın suç ortaklığından yararlanarak askeri güç ve gözdağı yoluyla hegemonya kurma çabası, Amerikan koruması ve ortaklığıyla gerçekleştirdiği katliamların gölgesinde yapılmıştır.

İran topraklarına yönelik siyonist saldırı, bölgedeki direniş güçlerini kırmaya yönelik başarısız bir girişimdir. Bu saldırı, işgalcilerin halkımıza karşı işlediği suçlarla yüzleşmek için onların direnişini ve kararlılığını artıracaktır.

Bu saldırı karşısında İran İslam Cumhuriyeti'ne, liderliğine ve halkına destek mesajı gönderiyor, direniş ekseninin bu zorluklara karşı kararlı kalacağını, direniş güçlerinin de kararlılıkla hareket edeceğini vurguluyoruz. Bölgemiz işgalciler yok oluncaya kadar meşru mücadelesini sürdürecektir.'' ifadelerine yer verildi.