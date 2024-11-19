Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan konusundaki eylemsizliğine son vermeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ortak basin toplantısı düzenledi.

Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Irakçi, bu görüşmede Lübnan ve Gazze de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Bakan Irakçi, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan konusundaki eylemsizliğine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Irakçi, Suriye hükümetinin Lübnanlı ve Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusundaki insani tutumunu takdir ederek, “Suriye, yaşadığı ekonomik sorunlara rağmen 500 bine yakın Lübnanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor” dedi.

Suriye’nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinden yana olduklarını belirten Irakçi ayrıca, “Suriye ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgenin istikrara kavuşması için Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesini destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Her türlü işgale karşıyız ve aynı zamanda İran'ın her türlü suçla mücadele hakkını da destekliyoruz. Bölgenin acil ihtiyacı olan terörizmle mücadele ve tüm terör araçlarının kökünün kazılması konusunda karşılıklı iş birliğine vurgu yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Irakçi ayrıca, Siyonist rejimin İran topraklarına saldırısına zamanında karşılık vereceklerini vurguladı.

Bassam al-Sabbagh: İran'ın meşru müdafaa hakkını destekliyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ise, İran ziyaretini değerlendirerek, “Görüşmemiz, iki ülke halkının yararına her alanda işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde olumlu geçti. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sürekli saldırıları, Lübnan'a doğru genişlemesi ve Suriye topraklarına defalarca saldırıları görüşmemizin ana gündeminde yer aldı; Suriye ve İran, işgalcilerin soykırım suçlarını kınamış ve işlenen suçlardan sorumlu tutulmasını talep etmiştir” dedi.

Siyonist rejimin Lübnan ve Suriye de dahil olmak üzere bölge ülkelerine saldırılarına dikkat çeken Bassam al-Sabbagh, İran'ın meşru müdafaa hakkını desteklediklerini ve İsrail'in saldırganlığının kayıtsız şartsız olarak durdurulması gerektiğini vurguladı.

Al-Sabbagh, “Terörün her türünün ortadan kaldırılması bölgenin istikrarı için gereklidir; Suriye ve İran, kendilerine dayatılan yasa dışı zorlayıcı tedbirleri kınıyor ve bunların etkilerine karşı koymak için işbirliği yapıyor” ifadesini kullandı.