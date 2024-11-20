Siyonist rejim Gazze’yi vurdu: 13 şehit, çok sayıda yaralı

Siyonist rejim bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrini hedef aldı. Yerel kaynaklar saldırılarda en az 12 kişinin şehit düştüğünü açıkladı. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, 10’u aşkın kişinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi.

İki mahalleye saldırı

Gazze yakınlarındaki Sabra ve Tel el-Hava mahallelerine yönelik saldırıların sürdüğünü duyuran Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Sabra'da görevli kurtarma ekiplerinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. 1 kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiği, 3’ünün de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bu, işgalci İsrail güçlerinin hayat kurtarmaya çalışan personelimizi hedef aldığı 18’inci saldırı. İşgal güçleri kasıtlı saldırılarla enkaz altında kalan insanların kurtarılmasını engellemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Son kayıpla birlikte Siyoist rejim tarafından şehit edilen Filistin Sivil Savunma Teşkilatı personelinin sayısının 87’ye ulaştığı kaydedildi.

İşgalçi rejimin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi şehit olmuştu, çok sayıda kişi yaralanmıştı.