Tahran halkı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı

Tahran halkı, Gazze'deki Siyonist rejimin soykırımı ve son zamanlarda işlediği suçları kınamak için bugün (22 Kasım) Cuma günü Tahran'daki Birleşmiş Milletler ofisi önünde bir araya geldi.

Gösteriye katılan portstocular Siyonist rejimin Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırı sonucunda en az 66 Filistinlinin şehit olması 100'den fazla Filistinlinin de yaralanması ve ayrıca Gazze sakinlerinin hayatını tehdit eden benzeri görülmemiş kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalmasına dikkat çekerek Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'den atılmasını talep ettiler.

Ellerinde Filistin bayrağını taşıyan protestocular "İsrail'e ölüm"ve "Amerika'ya ölüm" sloganlarını attılar.