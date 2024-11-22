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22 Kas 2024 11:33

Tahran halkı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı

Tahran halkı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı

Tahran halkı bugün sabah, BM ofisi önünde toplanarak Siyonist rejimin Filistin halkına karşı son dönemde işlediği suçları kınadı.

Tahran halkı, Gazze'deki Siyonist rejimin soykırımı ve son zamanlarda işlediği suçları kınamak için bugün (22 Kasım) Cuma günü  Tahran'daki Birleşmiş Milletler ofisi önünde bir araya geldi.

Tahran halkı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı

Gösteriye katılan portstocular Siyonist rejimin Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırı sonucunda en az 66 Filistinlinin şehit olması 100'den fazla Filistinlinin de yaralanması ve ayrıca Gazze sakinlerinin hayatını tehdit eden benzeri görülmemiş kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalmasına dikkat çekerek Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'den atılmasını talep ettiler.

Tahran halkı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı

Ellerinde Filistin bayrağını taşıyan protestocular "İsrail'e ölüm"ve "Amerika'ya ölüm" sloganlarını attılar.

News ID 1921972
Azar MAHDAVAN

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