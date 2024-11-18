Irakçi, AB'nin 'İran nakliye şirketlerine yaptırım' kararını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya X hesabı üzerinden yayınladığı yazısında Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik bazı kararlarını eleştirdi.

Irakçi'nin yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Zelensky, Rusya'ya hiçbir İran balistik füzesi ihraç edilmediğini bizzat doğruladı, ancak görünüşe göre Avrupa Birliği, füzelerimizi Rusya'ya teslim etmek gibi sahte bir iddiayla gerçekleştirilen bir eylemle, İran havayollarına yaptırım uygulayarak hava yolcularının haksız hedeflenmesine son vermeyi reddediyor.

Şimdi Avrupa Birliği, nakliye hatlarımıza ambargo koymak için aynı sahte füze ihracatı bahanesini kullanmayı planlıyor. Seyrüsefer özgürlüğü deniz hukukunun temel ilkelerinden biridir."

Bu davranışların hiçbirinin hukuki, mantıksal ve ahlaki bir dayanağı olmadığını belirten Irakçi, "Aslında bu davranışlar Avrupa Birliği'nin engellemek istediklerine sebep oluyor." diye kaydetti.

Daha önce İran'ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler gönderdiği yönündeki asılsız ve yanlış iddiaya dayanılarak, Avrupa Birliği (AB), İran'da hava yolu şirketleri de dahil, bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı almıştı.

Bakan Irakçi bu nedenle "Artık Avrupa Birliği'nin bu saçmalığa son vermesinin zamanı geldi. Rusya'ya füze göndermek gibi temelsiz suçlamalara dayanarak, İran'ın sıradan halkını hedef almak, ahlak dışıdır ve derhal düzeltilmesi gereken açık bir hatadır” ifadesini kullanmıştı.

Irakçı "Artık Avrupa Birliği'nin bu saçmalığa son vermesinin zamanı geldi. Rusya'ya füze göndermek gibi temelsiz suçlamalara dayanarak, İran'ın sıradan halkını hedef almak, ahlak dışıdır ve derhal düzeltilmesi gereken açık bir hatadır" şeklinde konuşmuştu.