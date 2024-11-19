Irakçi: Siyonistlere karşı tepki hakkımızdan vazgeçmedik

İran Devrim Muhafızları komutanlarının Gerçek Vaat 3'ün sözünün ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin sorusuna yanıt olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi "Bu sizin cevaplamanız gereken bir sorudur. İsrail rejiminin son dönemde İran'a yönelik saldırısının yeni bir işgal olduğunu duyurduk. 1. Gerçek Vaat ve 2.Gerçek Vaat bir savunma operasyonuydu. Bu yeni saldırı da bir tepkiyi hak ediyor, biz tepki hakkımızdan vazgeçmedik, zamanı gelince, uygun gördüğümüz şekilde tepkimizi göstereceğiz." dedi.

Savaşı engelleyen şey, savaşa hazırlıktır

Dışişleri Bakanı Irakçi "Savaşı engelleyen şey savaşa hazırlıktır. Savaşı önlemek istiyorsanız savaşa ve savunmaya hazır olduğunuzu güçlü bir şekilde ilan etmeli ve göstermelisiniz. Tehdit eden düşmanlar, karşı taraftan zayıflık bekliyorlar, zayıflık görürlerse işlerini yaparlar. Dolayısıyla savaş koşullarında sağlam ve güçlü durmak çok önemli." ifadesini kullandı.

Gerçek Vaat 2'den sonra dış politikanın ve Dışişleri Bakanlığı'nın görevi siyasi caydırıcılık oluşturmak olduğunu belirten Irakçi "Siyasi caydırıcılık, bölge ve bölge dışındaki ülkelerin düşma karşı sizinle aynı konumda olması anlamına gelir. Bu bir bakıma, savunma kalkanı oluşturur. Siyasi caydırıcılık, savaşa karşı olan ülkelerin tutumlarından bir duvar oluşturarak bölgede Siyonist rejime karşı muhalefetin sesinin yükselmesini sağlayabilir ve bu da savaşın yayılmasının önlenmesine yardımcı olacaktır. Yaptığım şey bir dışişleri bakanının doğal göreviydi." açıklamasını yaptı.

Saha ve diplomasi ayrı değildir

Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Saha ve diplomasinin birliği vardır ve birbirlerinden kesinlikle ayrı değildir. Diplomasi güce dayalı hareket eder. Güç olmazsa diplomasiden hiçbir şey elde edilemez. Elbette güç olmadan diplomasi güçsüzse, diplomasi olmadan güç yolunu bulamaz ve amacına ulaşamaz. Bu ikisi birbirleri için gereklidir." şeklinde konuştu.