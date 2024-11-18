Irakçi Elon Musk ile İrevani görüştüğü iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi sosyal medya X hesabı üzerinden, ABD'nin yeni başbakanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk ile İran’ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Said İrevani görüştüğü iddiasına tepki gösterdi.

Irakçi'nin paylaştığı mesajda “Elon Musk ile İrevani görüştüğü iddiası bilişsel önyargıların, kararları nasıl çarpıttığını gösterdi.

Bazıları bu toplantının yapılmasını istedikleri için delil olmadan bu iddayı kabul ettiler, hatta teyit edip analiz yaptılar. Bazıları ise ülkedeki dış politika alanındaki karar alma süreçlerini dikkate almadan, hükümetin hata yaptığını düşünerek aceleci suçlamalarda bulundu. Bazıları Dışişleri Bakanlığı'nın yalanlamasından sonra hâlâ şüphe içinde. Dış politika önyargıların yeri değildir. Gerçekçilik kanıta dayalı yargılama anlamına gelir. Bir olay gerçekleşmemişse, biz istesek veya istemesek, gerçekleşmesi doğru veya yanlış olsun, zaten olmamıştır ve inkar edilmesi gerekir. Bu konuda susma ve belirsizlik politikası da bir hatadır ve karşı tarafın başlattığı bir konuda sahasında oynamaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

The New York Times gazetesinin iddiasına göre, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın en etkili danışmanı haline gelen Elon Musk, İran'ın BM Büyükelçisi ile görüştü.

Elon Musk'ın, Trump döneminde gerginliği azaltmak için İranlı diplomat ile görüştüğü öne sürüldü.

Görüşme talebinin Musk'tan geldiği ve yeri İranlı yetkilinin seçtiği iddia edildi.

Tesla’nın hissedarı ve CEO’su, uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, son haftalarda Donald Trump’ın etrafındaki en güçlü danışman olarak ortaya çıkmış durumda.