UAEA Daimi Temsilcisi'nden İran karşıtı karara tepki

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Muhsin Neziri Asl, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararın onaylanmasını eleştirdi.

Guvernörler Konseyi'ndeki oylamanın sona ermesinin ardından Viyana'da gazetecilere konuşan Naziri Asl, "Bu karar Ajans Genel Müdürü'nün İran'a yaptığı olumlu ziyareti ve İran ile Ajans arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapılmasına rağmen alındı" dedi

Naziri Assal, bu kararda verilen sözlerin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile yol haritasının ilerlemesi konusudaki varılan mutabakatların dikkate alınmadığını vurguladı.

İranlı yetkili ayrıca "Eylemlerimiz meşru ve yasal haklarımız çerçevesindedir ve son gelişmeleri de dikkate alarak kurumla nasıl ilerleyebiliriz ona bakmalıyız" ifadesini kullandı.