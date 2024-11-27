Zarif: UAEA Yönetim Kurulu’nun kararı hukuki dayanaktan yoksundur

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, 29 Kasım'da başlayacak Almanya, Fransa ve İngiltere (E3 ülkeleri) ile İran arasındaki müzakereler hakkında, “Diyalog her zaman çözüme giden bir yol olabilir, ancak karşı tarafın (Avrupa Birliği) üstünlük konumundan ve dünyanın normlarını belirleyen bir merkez olmaktan çıkmalı. Avrupalıların Siyonist rejimin Filistin, Gazze ve Lübnan'daki suçlarıyla nasıl ilgilendiklerine bakınız. Onlar kendilerini dünyanın normlarını belirleyen merkez olarak görecek konumda değiller” dedi.

Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Zarif, “Uluslararası toplumda benzeri görülmemiş bir duruma tanık oluyoruz; kendisini Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak gören bir hükümet, aynı konseyin kararına uyan bir ülkeyi cezalandırıyor” ifadesini kullandı.

Açıklamasını “Avrupalılar ne yaptılar?” sorusuyla devam eden Zarif, “Onlar da ABD’ye eşlik etti. Önce duyurularla ve açıklamalarlarla ABD’ye karşı çıktılar ama hiçbir önlem almadılar. Avrupa'nın İran'a karşı yükümlülükleri ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine değil, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıydı. Bir yıl boyunca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ve tüm yükümlülüklerini ihlal etmesine rağmen İran'ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi ve doğruladı. Ancak Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gibi, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden sonra verdikleri taahhütleri de yerine getirmediler. Dolayısıyla Avrupalılar İran'a karşı iddiada bulunacak konumda değil. Bu nedenle UAEA Yönetim Kurulu’nun kararı hukuki dayanaktan yoksundur” ifadelerinde bulundu.

İran yükümlülüklerine dönmeye hazır olduğunu açıkladı ancak Corona döneminde yaptırımların İran halkına ne gibi sıkıntılar yaşattığını unutmadık. Zararı tazmin etmeye hazır olduklarını göstermeleri gerekir. Avrupa ve ABD, iddiada bulunacak konumda değil ve sorumlu olmaları gerekiyor. Sadece bir denge ve eşit bir konum yaratarak bir anlaşmaya varabiliriz” diye kaydetti.