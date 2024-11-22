İran'dan nükleer faaliyetlerine ilişkin karara karşı bildiri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin aldığı haksız karara ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan ortak bildiri yayınlandı.

Yayınlanan bildiri şu şekilde:

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun üç Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskı ve ısrarlarıyla, üyelerin yaklaşık yarısının desteği olmamasına rağmen yaptığı toplantının son saatlerinde üye devletler, İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin uzlaşmaya varılamayan bir karar çıkardı.

İran'ın ilkeli politikası, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Güvenlik Anlaşması kapsamında öngörülen hak ve yükümlülükler çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile her zaman yapıcı etkileşime dayalı olmuştur.

Bu politika doğrultusunda 14. Hükümet, aradaki sorunların çözümü amacıyla kurumla işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesini gündemine aldı.

Bu ilkeli yaklaşım çerçevesinde İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürünün Tahran'a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladı ve bunun başarılı bir sonuç vermesi için için gerekli planlamayı yaptı.

Ajans Genel Müdürünün İran ziyareti, İran'ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ve Şehit Dr. Alimohammadi ile Şehit Mühendis Ahmadi Roshan'ın zenginleştirme komplekslerini ziyareti ve yapılan görüşmeler, uygun bir ortam oluşturdu.

Böyle bir durumda, JCPOA da dahil olmak üzere taahhütlerinden dönme ve taahhütlerine açıkça uymama konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ve İran halkına karşı acımasız yaptırımlara ve yasadışı baskılara başvuran üç Avrupa ve Amerika hükümeti, yardım etmek yerine, İran ile arasında yaratılan yapıcı atmosferin devam ettirilmesi için Ajans, kurum genel müdürünün gezisinin sonucunu bile beklememiş ve yönetim kurulunda İran'a karşı çatışmacı ve haksız bir eylemle karar sunmuştu.

Elbette bu karar, Guvernörler Konseyi üyelerinin yarısının desteğini alamamış, bu da kararın kurucularının siyasi ve yıkıcı yaklaşımına karşı olduklarını gösteriyor.

Bu siyasallaştırılmış, gerçekçi olmayan ve yıkıcı yaklaşım olumlu bir atmosfer yaratarak ortaya çıkan anlayışları bozmaktadır.

İran ve UAEA'nın yapıcı etkileşim yolunda olduğu bir dönemde böyle bir eylem, üç Avrupa ve Amerika hükümetinin UAEA'nın güvenilirliğini koruma iddialarında hiç de dürüst olmadıklarını ve İran'ın nükleer Mesele sadece gayri meşru amaçlar için bir mazeret ve bahanedir.

İran'ın yetkili makamları daha önce çeşitli düzeylerde, her türlü karşı önlemin alınmasının ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun gayri meşru ve siyasi amaçlar doğrultusunda kötüye kullanılmasının, İran'ın karşılıklı tepkisi ile karşılanacağını açıklamıştı.

İran'ın olası tepkisinin koordinatları zaten Ajans'ın Genel Müdürü'ne iletildi.

Buna dayanarak, İran Enerji Örgütü başkanı, çeşitli türlerde yeni ve gelişmiş santrifüjlerden oluşan geniş bir koleksiyonun piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere etkili önlemlerin alınması yönünde bir talimat yayınladı.

Bu eylemlerin, ülke çıkarlarının korunması ve barışçıl nükleer endüstrinin mümkün olduğunca geliştirilmesi doğrultusunda, artan ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda ve İran'ın hak ve yükümlülüklerine uygun olarak yürütüldüğü açıktır.

Aynı zamanda Ajans ile teknik ve koruma alanında işbirliği, eskisi gibi devam edecek.

Sonuç olarak, İran'ın uluslararası hukuk ilke ve standartlarına dayalı olarak ilgili taraflarla yapıcı bir şekilde etkileşime girmeye hâlâ hazır olduğu, büyük İran milletinin hak ve çıkarlarını koruma yönündeki ilkeli politikasını ciddi bir şekilde sürdüreceği ifade edildi. Barışçıl nükleer programını devam etirecek."