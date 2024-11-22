Çin: İran nükleer sorunu baskıyla çözülemez

Li, UAEA Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran ile UAEA’nın güvenlik ve denetim alanlarındaki sorunların çözülmesi için iş birliği yapmasını takdirle karşıladıklarını ve UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin, geçen hafta gerçekleştirdiği İran ziyaretinde kaydedilen ilerlemeleri övgüyle değerlendirdiklerini ifade etti.

Li, çatışmalar yaratılmasının sorunun çözülmesine yararlı olmayacağını, UAEA ile İran arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ve sorunun daha karmaşık hale getirilmesine sebep olacağını dile getirdi.

Li, nükleer silahların yayılmaması için diplomatik çabalara başvurulması ve çok taraflı platformda iş birliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

UAEA Yönetim Kurulu’na sunulan İran’a baskı yapılmasına ilişkin bir karar hakkında, Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD destek oyu, Çin, Rusya ve Burkina Faso ret oyu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan ve Mısır dahil 12 gelişmekte olan ülke ise çekimser oyu verdi.