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23 Kas 2024 15:44

İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan UAEA Yönetim Kurulu'nun kararına tepki

İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan UAEA Yönetim Kurulu'nun kararına tepki

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan UAEA Yönetim Kurulu’nda kabul edilen İran karşıtı kararına tepki gösterdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’na ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan İran karşıtı karar tasarısı yapılan oylamayla kabul edildi.

Bu bağlamda Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad konuyla ilişkin sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımın metni şu şekilde:

Son karar yalnızca yapıcı olmayan iki sorunun sonucudur:

1. Yönetim Kurulunun bağımsızlığı

2. Batı'nın anlayışsızlığı

Ancak İran'ın bu tekrarlayan davranışlarla karşı sessiz kalmayacağını bilin ve anlayın. Dünya hakimiyetinin kabuğundan çıkın. Dünya değişti ve İran hayal edebileceğinizden daha güçlü hale geldi."

News ID 1922009

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