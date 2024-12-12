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12 Ara 2024 15:07

İran uzay programında yeni gelişmeler

İran uzay programında yeni gelişmeler

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni Munis, İran’ın uzay programındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni Munis, Uluslararası İran Havacılık ve Uzay Fuarı'da yaptığı açıklamada, İran’ın uzay programındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Uzay teknolojilerinde bağımsızlığın modern dünyada bir gereklilik olduğunu vurgulayan Hüseyni Munis, “Yakında yeni ve başarılı uydu fırlatmalarına şahit olacağız” dedi.

Simurg uydu taşıyıcısının başarısına değinen Hüseyni Munis, mevcut kapasitesinin 300 kilogram olduğunu, ancak yeni versiyonlarla bu kapasitenin 500 kilograma çıkarılacağını ifade etti.

Sözcü Hüseyni ayrıca "Geliştirilmekte olan Sarir uydu taşıyıcısı, 36 bin kilometrelik yörüngeye ulaşmanın ilk adımı olacak Leo yörüngesine 1,5 tona kadar yük taşıyabilecek"ifadesini kulladı.

Hüseyni Munis, “Uzay teknolojilerindeki ilerlemeler, iletişim, tarım ve hava durumu gibi birçok alanda kilit rol oynuyor. Bu alandaki gelişmeler, ülkenin uzayda bağımsız bir güç olarak konumlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

News ID 1922535

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