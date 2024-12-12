İran ve Türkmenistan arasında iş birliği güçleniyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde İran’ın kararlılığını vurguladı.

İran ve Türkmenistan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerine dikkat çeken Garipabadi, İran’ın çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya hazır olduğunu belirtti. Uluslararası platformlarda iki ülkenin birbirini desteklemesinin önemine değinen Garipabadi, bu iş birliğinin özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki tarihi, dostane ve kardeşlik bağlarına işaret eden Meredov, bu ilişkilerin dış etkenlerden etkilenmeden olumlu bir seyir izlediğini söyledi. Meredov, iş birliğinin hem ikili hem de uluslararası düzeyde güçlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Taraflar, üst düzey temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yaparken, yakın gelecekte düzenlenmesi planlanan İran-Türkmenistan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının iki ülke için yapıcı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.