İran Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Bakanlığı Uzay Grubu Sözcüsü Seyyid Ahmed Hüseyni Munes, "Simurg" uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla yörüngeye enjekte edilen İran’ın “Fahr-1” uydusu 21 kezden fazla yer istasyonu ile bağlantı kurdu.

İran Ordusu'nun ''Fahr-1'' telekomünikasyon uydusu, İran'ın geliştirdiği ''Saman-1'' yörünge transfer aracı ile birlitke 6 Aralık’ta yörüngeye enjekte edildi. Fahr-1 uydusundan dakikalar önce ilk sinyal alındı.

İranlı Bilim adamı Şehit Muhsin Fahrizade’nin hizmetlerini korumak amacıyla üretilen "Fahr-1" uydus, 3U boyutlara sahip ve kütlesi 10 kg'dan azdır.