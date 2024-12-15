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15 Ara 2024 11:22

İran'ın “Fahr-1” uydusu 21 kezden fazla yer istasyonu ile bağlantı kurdu

İran'ın “Fahr-1” uydusu 21 kezden fazla yer istasyonu ile bağlantı kurdu

Simurg uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla yörüngeye enjekte edilen İran’ın “Fahr-1” uydusu 21 kezden fazla yer istasyonu ile bağlantı kurdu.

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Bakanlığı Uzay Grubu Sözcüsü Seyyid Ahmed Hüseyni Munes, "Simurg" uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla yörüngeye enjekte edilen İran’ın “Fahr-1” uydusu 21 kezden fazla yer istasyonu ile bağlantı kurdu.

İran Ordusu'nun ''Fahr-1'' telekomünikasyon uydusu, İran'ın geliştirdiği ''Saman-1'' yörünge transfer aracı ile birlitke 6 Aralık’ta yörüngeye enjekte edildi. Fahr-1 uydusundan dakikalar önce ilk sinyal alındı.

İranlı Bilim adamı Şehit Muhsin Fahrizade’nin hizmetlerini korumak amacıyla üretilen "Fahr-1" uydus,  3U boyutlara sahip ve kütlesi 10 kg'dan azdır.

News ID 1922597

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