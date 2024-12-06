Saman-1 yörünge transfer aracı uzaya fırlatıldı

İran'ın geliştirdiği ''Saman-1'' yörünge transfer aracı İmam Humeyni (r.a) Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.

Saman adı verilen uzay römorkörü Simurg uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla yörüngeye enjekte edildi.

Saman-1 ile birlikte İran Ordusu'nun ''Fahr-1'' telekomünikasyon uydusunun da yörüngeye enjekte edildiği açıklandı.

Fahr-1 uydusundan dakikalar önce ilk sinyal alındı.

Uzay römorku, maliyetleri azaltmak, dev uydu taşıyıcıların inşasını ve yüksek yakıt tüketimini önlemek ve uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek amacıyla kullanılıyor.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin iktidara gelmesinin ardıdnan İran Uzay Kurumu 10 yıllık uzay programını hayta geçirmek için ilk toplantısını düzenleyerek bu stratejik programı hayata geçirmeye başladı.

Bu plana göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde İran İslam Cumhuriyeti, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uzaya fırlatma hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel bir merkez haline gelecek. Uzay endüstrisi, herhangi bir ülkenin gücünün unsurlarından biri olarak kabul edilir ve son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti, roket ve uzay teknolojisi edinme alanında sürekli ve ilerici adımlar atması da bu alanda önemli bir gelişmedir.

İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması, yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır.