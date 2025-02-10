Trump'ın müzakerelerden kastı boyun eğmektir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 11 Şubat İslam Devrimi Zaferi’nin 46. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bakan Irakçi etkinlikte yaptığı konuşmada, İslam Devrimi'nin amacının, hiçbir yabancının İran halkına, yetkililerine ve liderlerine emir verme cesaretine sahip olmaması olduğunu belirterek, bu bağımsızlığın halkın istediği şey olduğunu ve İslam Devrimi'nin büyük bir armağanı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, "Ne Batı, ne Doğu" ilkesinin İran dış politikasının en büyük prensibi olduğunu vurgulayarak, "Bu, doğu ve batı ülkeleriyle ilişki kurmamak anlamına gelmez; devrimden sonra dış politikamızın ilk ve en önemli ilkesi 'Ne Batı, ne Doğu' olmuştur, bu sayede hiçbir yabancı elçi, İranlı yetkililere yüz asma, emir verme, müdahale etme ve kötü davranma cesaretine sahip olamayacaktır" dedi.

Irakçi, ilkesi 'Ne Batı, ne Doğu' ilkesinin, büyük doğu ve batı ülkelerine bağımlılıktan ve onlara güvenmekten kaçınmak anlamına geldiğini belirtti.

"Biz sadece kendimize ve halkımıza bağlıyız" diyen Bakan Irakçi, "Halkımız hiçbir zaman ve hiçbir koşulda bu ülkeyi ve bu sistemi yalnız bırakmayacaktır, bunun örneği bu yılki yürüyüşte halkın katılımıdır" ifadesini kullandı.

Irakçi konuşmasına, "Kimseye tehdit ve yaptırımlar yoluyla halkımıza iradesini dayatmaya izin vermeyeceğiz. Yetkililer, halkın gücü ve Devrim Lideri’nin akıllıca yönlendirmesiyle emperyalizme karşı duruyorlar ve durmaya devam edecekler" ifadesini ekledi.

Trump ve ABD’nin müzakerelerden kastının boyun eğmek olduğunu belirten Bakan Irakçi, "İran halkı asla teslim olmayacaktır. Trump, İran halkına karşı maksimum baskı politikasına geri dönmüştür; Trump, İran halkına en büyük baskıyı uygulamak için bir belge imzalıyor, ama aynı zamanda müzakere ve müzakereye hazır olma konularında aldatmaca yapmaktadır; neden ABD ile baskı altında müzakere edelim? Hangi özgür insan, baskı ve zorla müzakere yapmayı kabul eder?" dedi.