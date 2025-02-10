  1. Spor
10 Şub 2025 11:05

İran Spor Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Spor Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.

News ID 1924237

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler