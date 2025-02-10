İran Spor Bakanı 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
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