Pakistan'dan İran'a tebrik mesajı

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müddesir Tipu, İran İslam Devrimi’nin 46. zafer yıldönümünü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutlayan Pakistan Büyükelçisi, ''İran, İslam Devrimi zaferin sonra İran her alanda ilerleme yönünde büyük adımlar attı.'' dedi.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi'nin mesajında, ''İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan, bölgenin ve iki ülkenin onurlu halklarının barış, istikrar ve refahı için ikili işbirliğini güçlendirmeye devam edecektir.'' ifadesi kullanıldı.