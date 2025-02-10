Tuğgeneral Fedevi: Şeytanın yandaşları bizi tehdit edemez

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Fedavi, 22 Bahman (11 Şubat) yürüyüşü kapsamında Zahidan'da yaptığı konuşmada, İran halkının cesur, kararlı ve vatansever olduğunu vurgulayarak, "Şeytanın yandaşları bizi tehdit edemez ve bu konuda başarılı olamazlar." dedi.

Tuğgeneral Fedavi, 22 Bahman'ın İslam Devrimi'nin zafer günü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün, İran'ın 2500 yıllık beceriksiz ve zalim yönetimin boyunduruğundan kurtulduğu gündür. Bu nedenle, böyle bir günü kutlamak doğaldır."

Fedavi konuşmasında, İran halkının direncine dikkat çekerek, düşmanların tehditlerinin hiçbir şekilde başarılı olamayacağını vurguladı.