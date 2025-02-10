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10 Şub 2025 11:36

İslam Devrimi Lideri'nin oğlu Seyyid Mücteba 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İslam Devrimi Lideri'nin oğlu Seyyid Mücteba 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin oğlu Seyyid Mücteba, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin ikinci oğlu olan Seyyid Mücteba, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İslam Devrimi Lideri'nin oğlu Seyyid Mücteba 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.

News ID 1924247

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