Hamas, Siyonist esirlerin teslimi için özel alan hazırladı (+foto)

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist esirlerin Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerine teslimi için özel bir platform hazırladı. "Biz fırtınayız, biz güçlü kuvvet sahipleriyiz" sloganının yer aldığı platform, Hamas’ın direniş mesajlarını vurguluyor.

Şehit komutanların görselleri ve direniş mesajları

Şehit direniş komutanları, özellikle Muhammed Dayf’ın fotoğrafları teslim töreninde kullanılacak. Hamas, bu adımla İsrail’in "direnişi bitirdik" iddialarına karşı güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

Filistin direniş güçleri, esir değişim töreninin yapıldığı alana Siyonist ordudan ele geçirdiği silahları yerleştirerek Siyonist rejime karşı yeni bir psikolojik savaş başlattı.

Takas anlaşmasının detayları

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Tufanı anlaşması çerçevesinde 6 Siyonist esirin serbest bırakılacağını duyurdu. Serbest bırakılacak esirlerin isimleri şöyle:

• İlya Kohen

• Omer Şim Tov

• Omer Fenkert

• Tal Şoeam

• Avira Mengistu

• Hişam el-Said

Bu takas kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan 50 Filistinli esir (ömür boyu hapse mahkum edilenler dahil) ile uzun süreli hapis cezasına çarptırılan 60 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Ayrıca, daha önce yapılan “Özgürlere Vefa” takasıyla serbest bırakılmış ancak İsrail’in sözünü tutmayarak tekrar tutukladığı 47 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak. Gazze’den 7 Ekim sonrası İsrail güçlerince alıkonulan 445 Filistinli esir de bugün serbest bırakılacak.

Hamas, törenin yalnızca esir takası için değil, aynı zamanda İsrail’e karşı “direnişin bitmediği” mesajını vermek amacıyla düzenlendiğini vurguluyor.