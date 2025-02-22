Bugün serbest bırakılacak en ünlü Filistinli esirler kimler?

Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir takasının sonuncusu bugün yapılacak.

Hamas ile Siyonist rejim arasındaki yedinci esir takasında 6 işgalci esire karşılık 602 Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinliler arasında 50 müebbet, ağır cezalara çarptırılmış 60 kişi ve Gazze’den 445 esir yer alıyor.

Bugünkü esir takası kapsamında bazı tanınmış Filistinli esirler yer alıyor. Filistin Enformasyon Merkezi'nin, İbranice yayın yapan "Adkonim Shutafim" adlı web sitesine dayandırdığı haberine göre, bugün 22 Şubat Cumartesi günü direniş ile Siyonist rejim arasındaki esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılması planlanan en tanınmış Filistinli esirler şunlardır:

Ömer ez-Zebin: Hamas’ın askeri kanadının üst düzey komutanlarından biri. 27 İsraillinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu için 27 kez müebbet hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Abdunnasır İsa: Hamas’ın önde gelen komutanlarından Yahya Ayyaş’ın yerine geçerek, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Hamas faaliyetlerini yönetmiştir ve birçok bombalı saldırının sorumlusu olarak bilinmektedir.

Osman Bilal: Hamas’ın üst düzey yetkililerinden biri olup, İsraillilerin öldüğü ve yaralandığı birçok saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 27 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Nael el-Bergusi: İsrail hapishanelerinde 45 yılını geçirmiştir. Daha önce "Şalit Anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılmış ancak daha sonra tekrar tutuklanmıştır.