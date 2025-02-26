Hamas ve Siyonist rejim esir takasında Kahire'de yeniden anlaştı

Al Jazeera'ye göre Siyonist rejim, ateşkes anlaşmasına aykırı olarak 6 esirinin serbest bırakılmasının ardından 620 Filistinli esirin serbest bırakılmasından kaçındı ve ateşkesi çöküşün eşiğine getirdi. Ancak arabulucular bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ile esir takası anlaşmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hamas, son turda Siyonist rejim tarafından salıverilmesi geciktirilen Filistinli esirlerin bırakılması için Mısır'ın başkenti Kahire'de çözüme ulaştıklarını açıkladı.

Anlaşmaya göre, "İlk aşamada teslim edilmesi kararlaştırılan Siyonist esirlerin naaşlarının teslim edilmesi ile Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması işleminin eş zamanlı yapılacağı" belirtildi.

Hamas’ın açıklamasında, “Kahire'de ateşkes anlaşmasının hükümlerine tam ve sıkı bir şekilde uyulması ve tüm adımların uygulanmasının gerekliliği konusunda net tutumumuzu vurguladık. Son aşamada serbest bırakılması gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasındaki gecikme sorununun çözümü için Kahire'de mutabakata vardık” ifadesine yer verildi.

